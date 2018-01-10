Пользователи iPhone X пожаловались, что гаджет вырывает волосы

Обладатели растительности на лице сообщили о еще одном изъяне iPhone X. Смартфон буквально вырывает волосы с усов и бороды владельцев.

Виктория Озерова

Список недостатков последнего флагмана от Apple пополнился еще одним пунктом. На этот раз владельцы iPhone X пожаловались на «неправильный» корпус гаджета. Во время разговоров волосы, в основном из бороды или усов, попадают между щелями, когда после окончания беседы пользователь убирает смартфон от лица, устройство буквально выдергивает застрявшие волосы. Владельцы дорогого гаджета отмечают, что такое происходит почти после каждого разговора, при этом волосы выдергивается очень болезненно. Некоторые самостоятельно решили дизайнерскую ошибку, купив чехол на телефон.Следует отметить, что с iPhone подобное случается не в первый раз. Так три года тому назад новый корпус iPhone 6 также выщипывал волосы на лице владельцев. В прошлый раз Apple никак не отреагировала на жалобы клиентов.