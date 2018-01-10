Apple поможет детям победить зависимость от смартфонов

Американская компания Apple работает над реализацией проекта под названием «Родительский контроль». Он позволит детям преодолеть зависимость о смартфона. Корпорацию Apple профинансировали инвесторы.

Домбровский Сергей

Психологи неоднократно говорили о том, что тягу современной молодежи к компьютерам, мобильным устройствам и прочим гаджетам можно сравнить с алкоголизмом, наркоманией и желанием закурить сигарету. Инвесторы столкнулись с проблемами подобного рода в собственных семьях и решили выделить деньги на проект, способный защитить детей от зависимости.Сейчас сотрудники Apple проводят испытания программы «Родительский контроль». Скоро продукт появится в операционной системе iOS. В день детям позволят проводить со смартфонами определенное количество времени. Если ребята превысят допустимую норму, то их гаджеты автоматически заблокируются и воспользоваться ими ученики смогут лишь через сутки.