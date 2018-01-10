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| | Facebook могут выпустить собственный девайс для видеосвязи

Facebook могут выпустить собственный девайс для видеосвязи

Вчера, 19:02
В американской компании Facebook могут вскоре выпустить свой собственный девайс. Благодаря ему можно будет устанавливать видеосвязь.

Facebook могут выпустить собственный девайс для видеосвязи

 

Новый девайс может иметь название «Портал». Практически, это будет видеокамера с дисплеем и динамиком. Он будет предназначен для общения через видео с друзьями, близкими, коллегами.

Вероятнее всего, это станет маленький портативный гаджет с некоторыми функциями смартфона. Также «Портал» сможет отвечать на вопросы владельца, как устройства с Google Assistant. В него могут даже интегрировать некоторые видеосервисы. Это позволит человеку просматривать на нем видео в свободное время.

Пока что нет официального подтверждения информации о создании проекта «Портал». Представители компании никак не комментируют разговоры в СМИ.

В СМИ же сообщают, что новое устройство от компании, создавшую самую популярную в мире социальную сеть, выйдет в свет в мае этого года. Девайс станет относительно бюджетным вариантом, покупателю придется выложить 499 долларов сразу после выхода устройства в продажу.
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