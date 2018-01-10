Facebook могут выпустить собственный девайс для видеосвязи

В американской компании Facebook могут вскоре выпустить свой собственный девайс. Благодаря ему можно будет устанавливать видеосвязь.

Новый девайс может иметь название «Портал». Практически, это будет видеокамера с дисплеем и динамиком. Он будет предназначен для общения через видео с друзьями, близкими, коллегами.Вероятнее всего, это станет маленький портативный гаджет с некоторыми функциями смартфона. Также «Портал» сможет отвечать на вопросы владельца, как устройства с Google Assistant. В него могут даже интегрировать некоторые видеосервисы. Это позволит человеку просматривать на нем видео в свободное время.Пока что нет официального подтверждения информации о создании проекта «Портал». Представители компании никак не комментируют разговоры в СМИ.В СМИ же сообщают, что новое устройство от компании, создавшую самую популярную в мире социальную сеть, выйдет в свет в мае этого года. Девайс станет относительно бюджетным вариантом, покупателю придется выложить 499 долларов сразу после выхода устройства в продажу.