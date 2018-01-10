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| | Сенат США требует объяснений от Apple из-за умышленного замедления iPhone

Сенат США требует объяснений от Apple из-за умышленного замедления iPhone

Вчера, 18:56
Главой комитета, ответственного за торговлю, науку и транспорт, Джоном Тьюном, выдвинуто требование объяснения сведений о намеренном замедлении iPhone корпорацией Apple. В официальном обращении представитель конгресса также просил уведомить о том, ведется ли отслеживание жалоб клиентов и возможно ли предоставление компенсации.

Сенат США требует объяснений от Apple из-за умышленного замедления iPhone

 

Сенатором Джоном Тьюном направлено официальное обращение к главе Apple Тиму Куку, в котором он выдвигает требование объяснения почему корпорация специально занижала производительную мощность старых моделей iPhone.

Представитель Республиканской партии также задал вопрос о том, достаточно ли реагировала Apple на обращения клиентов с жалобами о работе смартфонов. Также Тьюн хотел выяснить не нарушала ли корпорация закон США вынуждая одних владельцев старых моделей iPhone оплачивать замену батареи за полную стоимость, а другим клиентам на эту же процедуру была предоставлена скидка.

СМИ сообщают, что с понедельника было начато расследование против Apple, инициированное прокуратурой Парижа.
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