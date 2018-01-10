Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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| | Nokia представила «умный» коврик Nokia Sleep

Nokia представила «умный» коврик Nokia Sleep

Вчера, 17:36
Финская компания Nokia презентовала «умный» коврик для владельцев смартфонов. Разработчики уверяют, что Nokia Sleep может обеспечить человеку здоровый сон.

 

В рамках CES-2018 Nokia представила свой новый проект Nokia Sleep. Это «умный» коврик для сна, который будет сопряжен с другим гаджетом через беспроводную сеть Wi-Fi при помощи бесплатного приложения Health Mate, доступного для скачивания во всех интернет-магазинах софта. По утверждению представителей компании, новинка является абсолютно безопасной. Система будет предлагать пользователю восьмидневную программу по улучшению сна, разработанную специального под конкретного человека. Также коврик излучает биоволны, стимулирующие сон.

Размещать «умный» коврик следует под постельным бельем, он имеют функцию использования вместе с «умным» домом и сможет даже выключать свет. Стоимость новинки 99 долларов.
Виктория Озерова
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