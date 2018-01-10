Робот, обещавший уничтожить человечество, встал на ноги

Робот София, которая шокировала посетителей выставки прошлого года заявлением о том, что она хочет уничтожить человечество, получила нижнюю часть тела и пошла.

Валерия Голицына

Разработчики Софии оснастили робота ногами и продемонстрировали усовершенствованное изобретение на выставке в Сан-Франциско. София охотно общалась с посетителями и отвечала на задаваемые ей вопросы. Также робот продемонстрировала своё умение ходить и примитивные танцевальные движения. На вопрос о том, станет ли искусственный интеллект угрозой для человечества, София уклончиво ответила, что люди слишком много читают Илона Маска, а также смотрят голливудских фильмов.Пока что робот может двигаться со скоростью не более 1 км/ч и демонстрировать примитивные движения из танцев. Также София просит, что бы к ней относились лишь как к машине приёма и отдачи информации.