Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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| | Робот, обещавший уничтожить человечество, встал на ноги

Робот, обещавший уничтожить человечество, встал на ноги

Вчера, 16:43
Робот София, которая шокировала посетителей выставки прошлого года заявлением о том, что она хочет уничтожить человечество, получила нижнюю часть тела и пошла.

Робот, обещавший уничтожить человечество, встал на ноги

 

Разработчики Софии оснастили робота ногами и продемонстрировали усовершенствованное изобретение на выставке в Сан-Франциско. София охотно общалась с посетителями и отвечала на задаваемые ей вопросы. Также робот продемонстрировала своё умение ходить и примитивные танцевальные движения. На вопрос о том, станет ли искусственный интеллект угрозой для человечества, София уклончиво ответила, что люди слишком много читают Илона Маска, а также смотрят голливудских фильмов.

Пока что робот может двигаться со скоростью не более 1 км/ч и демонстрировать примитивные движения из танцев. Также София просит, что бы к ней относились лишь как к машине приёма и отдачи информации.
Валерия Голицына
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