Alcatel выводит на рынок серию новых бюджетных смартфонов

На выставке электроники CES-2018 Alcatel анонсировала новую линейку бюджетных смартфонов: Alcatel 1, Alcatel 3 и Alcatel 5 будут стоить 100, 200 и 300 долларов соответственно.

Виктория Озерова

Кристиан Гатти, вице-премьер Alcatel, рассказал о новых бюджетных смартфонах компании. Новая серия гаджетов будет оснащена стандартными функциями и иметь привлекательный дизайн, а 3-Series планируют оборудовать двойной основной камерой. Уточняется, что все устройства будут иметь соотношение сторон экрана 18:9. Alcatel 5 также будет оборудован сканером лица и довольно емким аккумулятором. Больше информации о параметрах новых моделей представители компании не раскрыли. На CES 2018 были презентованы Alcatel 5, Alcatel 1x и Alcatel 3v.Финальная презентация новых бюджетных гаджетов состоится в конце февраля на MWC 2017. Стоимость новинок будет составлять от 100 до 300 долларов.