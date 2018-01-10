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| | Alcatel выводит на рынок серию новых бюджетных смартфонов

Alcatel выводит на рынок серию новых бюджетных смартфонов

Вчера, 16:36
На выставке электроники CES-2018 Alcatel анонсировала новую линейку бюджетных смартфонов: Alcatel 1, Alcatel 3 и Alcatel 5 будут стоить 100, 200 и 300 долларов соответственно.

Alcatel выводит на рынок серию новых бюджетных смартфонов

 

Кристиан Гатти, вице-премьер Alcatel, рассказал о новых бюджетных смартфонах компании. Новая серия гаджетов будет оснащена стандартными функциями и иметь привлекательный дизайн, а 3-Series планируют оборудовать двойной основной камерой. Уточняется, что все устройства будут иметь соотношение сторон экрана 18:9. Alcatel 5 также будет оборудован сканером лица и довольно емким аккумулятором. Больше информации о параметрах новых моделей представители компании не раскрыли. На CES 2018 были презентованы Alcatel 5, Alcatel 1x и Alcatel 3v.

Финальная презентация новых бюджетных гаджетов состоится в конце февраля на MWC 2017. Стоимость новинок будет составлять от 100 до 300 долларов.
Виктория Озерова
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