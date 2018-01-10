Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | В США принимают предзаказ на «умные» трусы Skiin

В США принимают предзаказ на «умные» трусы Skiin

Сегодня, 13:10
В США стартовал предварительный заказ на изобретение компании Myant – «умные» трусы Skiin. В релизе коллекции сказано, что исподнее Skiin разработано таким образом, чтобы контролировать протекающие в организме процессы. Одна из способностей этого нижнего белья – создание графика на основе биоритмов носителя.

В США принимают предзаказ на «умные» трусы Skiin

 

Трусы, которые предлагают приобрести клиентам, оснащены специальными датчиками. Эти контроллеры осуществляют наблюдение за сердечными ритмами, температурой тела, артериальным давлением, двигательной активностью носителя и другими процессами.

Smart-трусы хорошо работают в «связке» с «умным» домом. К примеру, температуру в помещении носитель может выровнять с учетом своей температуры тела, а также создать музыкальное меню в соответствии со своими биоритмами. Минимальная цена этого предмета гардероба составляет 279 долларов. Максимальная стоимость девайса – 349 долларов.
Дарья Светозарова
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