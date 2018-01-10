Видео с колонкой Google Home Mini и бабушкой стало хитом

Видео с итальянской бабушкой, которая пытается разобраться, как пользоваться «умной» колонкой от Google, было загружено на популярный видеохостинг YouTube в конце декабря прошлого года. За весьма короткий промежуток времени видеоролик успели просмотреть более двух миллионов человек. На видео запечатлена реакция престарелой итальянской леди, которая несмотря на свой сильный акцент пытается на английском языке услышать от колонки прогноз погоды.
Видео с колонкой Google Home Mini и бабушкой стало хитомСегодня, 12:38
Компания Google объявила о старте официальных продаж «умной» колонки собственного производства Google Home Mini. По словам разработчиков, новая уменьшенная
Компания Samsung работает над созданием "умной" колонки, которая станет новым конкуурентом ныне имеющимся Amazon Echo и Google Home. Проект получил кодовое
Американская компания Apple запустила производство «умной» колонки, которая будет интегрирована с голосовым помощником Siri. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на