Видео с колонкой Google Home Mini и бабушкой стало хитом

В данный момент видео с участием итальянской бабушки и «умной» колонки под названием Google Home Mini быстрыми темпами покоряет всемирную Сеть. На видео показана уморительная реакция престарелой женщины в процессе обучения пользования «умной» колонкой.

Наиболее уморительным пользователи нашли тот факт, что вместо "Google" женщина постоянно произносила «Goo Goo». Множество пользователей не смогли сдержать улыбку в том моменте, когда из колонки прозвучал прогноз погоды, что весьма испугало престарелую женщину, которая поспешила удалиться от неизведанного гаджета.

Александр Вест

Видео с итальянской бабушкой, которая пытается разобраться, как пользоваться «умной» колонкой от Google, было загружено на популярный видеохостинг YouTube в конце декабря прошлого года. За весьма короткий промежуток времени видеоролик успели просмотреть более двух миллионов человек. На видео запечатлена реакция престарелой итальянской леди, которая несмотря на свой сильный акцент пытается на английском языке услышать от колонки прогноз погоды.