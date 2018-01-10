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| | CES-2018: Razer показала Project Linda – ноутбук на базе смартфона

CES-2018: Razer показала Project Linda – ноутбук на базе смартфона

Сегодня, 12:08
Компания Razer презентовала на выставке CES-2018 оригинальный проект, получивший название Project Linda. Разработка представляет собой Android-ноутбук на базе смартфона Razer Phone.

CES-2018: Razer показала Project Linda – ноутбук на базе смартфона

 

В проекте мобильный телефон выступает в качестве чипсета. Ноутбук является док-станцией. Документацию Project Linda показали еще в конце прошлого года, но для реализации задумки пришлось внести некоторые корректировки, что потребовало дополнительного времени. На испытаниях проект показал отличные результаты. Док-станция оснащена экраном размером 13,3 дюйма с поддержкой сенсорного управления. В Project Linda смартфон находится там, где обычно располагается тачпад.


Razer Phone содержит процессор Snapdragon 835, 8 ГБ ОЗУ, 64 ГБ встроенной памяти, дисплей размером 5,72 дюйма. Ноутбук оснащен ПЗУ объемом 200 ГБ, гнездом для наушников, USB-разъемами, веб-камерой, клавиатурой с подсветкой, аккумулятором. Устройство функционирует на базе ОС Android. Когда готовый проект поступит на рынки продаж не сообщается.
Домбровский Сергей
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