CES-2018: Razer показала Project Linda – ноутбук на базе смартфона

Компания Razer презентовала на выставке CES-2018 оригинальный проект, получивший название Project Linda. Разработка представляет собой Android-ноутбук на базе смартфона Razer Phone.

Домбровский Сергей

В проекте мобильный телефон выступает в качестве чипсета. Ноутбук является док-станцией. Документацию Project Linda показали еще в конце прошлого года, но для реализации задумки пришлось внести некоторые корректировки, что потребовало дополнительного времени. На испытаниях проект показал отличные результаты. Док-станция оснащена экраном размером 13,3 дюйма с поддержкой сенсорного управления. В Project Linda смартфон находится там, где обычно располагается тачпад.Razer Phone содержит процессор Snapdragon 835, 8 ГБ ОЗУ, 64 ГБ встроенной памяти, дисплей размером 5,72 дюйма. Ноутбук оснащен ПЗУ объемом 200 ГБ, гнездом для наушников, USB-разъемами, веб-камерой, клавиатурой с подсветкой, аккумулятором. Устройство функционирует на базе ОС Android. Когда готовый проект поступит на рынки продаж не сообщается.