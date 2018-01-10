Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Lenovo выпустит новую «умную» колонку с дисплеем

Lenovo выпустит новую «умную» колонку с дисплеем

Сегодня, 11:08
В китайской компании Lenovo рассказали о скором выходе новой колонки-помощника на основе Google Assistant. Девайс будет оснащен еще и экраном.

Lenovo выпустит новую «умную» колонку с дисплеем

 

Китайская компания-производитель компьютерной техники и смартфонов предоставила миру новую концепцию своего виденья устройства Google Assistant. Обычно, такие устройства предоставляют «умную» звуковую колонку, которая отвечает на вопросы пользователя. В Lenovo решили улучшить разработку американской компании. К динамику они добавили дисплей. Новое устройство называется просто Smart Display (умный экран).

Цена нового девайса зависит от размера экрана. За 199 долларов можно купить Smart Display с экраном 8 дюймов. Аналогичное устройство с 10-дюймовым дисплеем обойдется покупателю в 249 долларов.

Техническое оснащение похоже на свойства бюджетного смартфона. Пользователь сможет использовать 2 Гб оперативной памяти, 4 Гб внутренней памяти для программ и данных. Процессор устройства – Qualcomm SDA 624.
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