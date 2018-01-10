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Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | В Китае разработали аккумулятор, который заряжается за 5 секунд

В Китае разработали аккумулятор, который заряжается за 5 секунд

Сегодня, 10:38
Китайские изобретатели занялись разработкой алюминий-ионного аккумулятора с графеновым катодом, с помощью которого возможно за несколько секунд накопить существенный заряд. Эксперты из Чжэцзянского университета утверждают, что разработка началась некоторое время назад, но именно сейчас она приблизилась к черте, когда вполне возможно показать что-то публике.
 

В Китае разработали аккумулятор, который заряжается за 5 секунд

 

Передовой аккумулятор обладает способностью накапливать за пять секунд энергии на два часа работы благодаря алюминий-ионной технологии, положенной в основу. Как заверяют создатели, устройство имеет возможность выдержать не менее 250 тысяч циклов зарядки, а также температуру нагрева до 120 градусов по Цельсию с отметкой плюс. При этом, его стоимость будет значительно меньше, чем у уже существующих литий-ионных аналогов.
 
Ряд экспертов высказал сомнение в том, что практическая реализация устройства все же произойдет. К примеру, Чжэн Цзяту из China Electric заявил, что создатели говорят лишь о теоретической модели, а не действительном образце, а потому для проверки 250 тысяч циклов зарядки попросту нет предмета.
 
Сами разработчики, в свою очередь, утверждают, что их творение еще очень далеко от серийного производства. Изначально, чтобы заинтересовать конечного потребителя, следует решить вопрос с малой емкостью девайса.

Николай Офицеров
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