В Китае разработали аккумулятор, который заряжается за 5 секунд

Китайские изобретатели занялись разработкой алюминий-ионного аккумулятора с графеновым катодом, с помощью которого возможно за несколько секунд накопить существенный заряд. Эксперты из Чжэцзянского университета утверждают, что разработка началась некоторое время назад, но именно сейчас она приблизилась к черте, когда вполне возможно показать что-то публике.

Передовой аккумулятор обладает способностью накапливать за пять секунд энергии на два часа работы благодаря алюминий-ионной технологии, положенной в основу. Как заверяют создатели, устройство имеет возможность выдержать не менее 250 тысяч циклов зарядки, а также температуру нагрева до 120 градусов по Цельсию с отметкой плюс. При этом, его стоимость будет значительно меньше, чем у уже существующих литий-ионных аналогов.

Ряд экспертов высказал сомнение в том, что практическая реализация устройства все же произойдет. К примеру, Чжэн Цзяту из China Electric заявил, что создатели говорят лишь о теоретической модели, а не действительном образце, а потому для проверки 250 тысяч циклов зарядки попросту нет предмета.

Сами разработчики, в свою очередь, утверждают, что их творение еще очень далеко от серийного производства. Изначально, чтобы заинтересовать конечного потребителя, следует решить вопрос с малой емкостью девайса.

Николай Офицеров