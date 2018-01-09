Северная Корея заставляла американские компьютеры майнить доход для государства

Группа американских экспертов в компьютерных технологиях из Сан-Франциско обнаружили на множестве компьютеров в США вредоносное ПО, которое было установлено несанкционированно.

Валерия Голицына

Как отмечают эксперты, данное ПО устанавливалось с целью использования производных сил компьютера, чтобы майнить криптовалюту. «Пострадавшая» техника начинала терять свои характеристики и очень сильно тормозить работу системы. Как отмечается, аналитики отследили сигнал передачи намайниной валюты и как оказалось, электронный кошелёк находился в Северной Корее, а именно в институт имени Ким Ир Сена.На данный момент сигнал более не действителен, а возможно и просто замаскирован. Установить связь с северокорейскими коллегами американским киберэкспертам не удаётся.