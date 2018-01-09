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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Северная Корея заставляла американские компьютеры майнить доход для государства

Северная Корея заставляла американские компьютеры майнить доход для государства

Вчера, 18:21
Группа американских экспертов в компьютерных технологиях из Сан-Франциско обнаружили на множестве компьютеров в США вредоносное ПО, которое было установлено несанкционированно.

Северная Корея заставляла американские компьютеры майнить доход для государства

 

Как отмечают эксперты, данное ПО устанавливалось с целью использования производных сил компьютера, чтобы майнить криптовалюту. «Пострадавшая» техника начинала терять свои характеристики и очень сильно тормозить работу системы. Как отмечается, аналитики отследили сигнал передачи намайниной валюты и как оказалось, электронный кошелёк находился в Северной Корее, а именно в институт имени Ким Ир Сена.

На данный момент сигнал более не действителен, а возможно и просто замаскирован. Установить связь с северокорейскими коллегами американским киберэкспертам не удаётся.
Валерия Голицына
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