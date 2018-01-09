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Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | SanDisk представила в Лас-Вегасе самую маленькую в мире флешку

SanDisk представила в Лас-Вегасе самую маленькую в мире флешку

Вчера, 18:10
Сегодня, 9 января, в Лас-Вегасе прошло открытие выставки потребительской электроники CES 2018. В рамках мероприятия компания SanDisk показала самый маленький терабайтный флеш-накопитель.

SanDisk представила в Лас-Вегасе самую маленькую в мире флешку

 

В США проходит международная выставка электроники. Свои достижения в данной области представила и компания SanDisk. Организация в рамках CES 2018 презентовала самую маленькую в мире флешку. Пока прошла только предварительная демонстрация прототипа. В продажу новинка поступит лишь к концу текущего года или в начале следующего. Точные параметры накопителя неизвестны, флешка вмещает один терабайт данных и имеет разъем USB Type-C. Сколько будет стоить самый маленький накопитель, также пока остается загадкой.

Для тех, кто желает приобрести компактные USB-накопители уже сегодня, SanDis представила обновленную серию продуктов. 
Виктория Озерова
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