SanDisk представила в Лас-Вегасе самую маленькую в мире флешку

Сегодня, 9 января, в Лас-Вегасе прошло открытие выставки потребительской электроники CES 2018. В рамках мероприятия компания SanDisk показала самый маленький терабайтный флеш-накопитель.

Виктория Озерова

В США проходит международная выставка электроники. Свои достижения в данной области представила и компания SanDisk. Организация в рамках CES 2018 презентовала самую маленькую в мире флешку. Пока прошла только предварительная демонстрация прототипа. В продажу новинка поступит лишь к концу текущего года или в начале следующего. Точные параметры накопителя неизвестны, флешка вмещает один терабайт данных и имеет разъем USB Type-C. Сколько будет стоить самый маленький накопитель, также пока остается загадкой.Для тех, кто желает приобрести компактные USB-накопители уже сегодня, SanDis представила обновленную серию продуктов.