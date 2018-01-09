CES 2018: Представлен «умный штопор» для отрывания вина за 57 тысяч рублей

На выставке электроники CES 2018 презентовали «интеллектуальный штопор», предназначенный для открывания бутылок вина. Устройство называется Coravin Model Eleven. Отличительной чертой приспособления является то, что пробка не удаляется из емкости.

Домбровский Сергей

«Умный» штопор просто пробивает специальной иголкой дырку, через которую содержимое бутылки выливается в бокал. Освободившееся пространство в емкости заполняется аргоном. Это позволяет сохранить недопитое вино в отличном состоянии до следующего употребления. Вместе с устройством продается приложение Coravin Moments, позволяющее регулировать настройки аппарата. Владелец гаджета без труда сможет следить за уровнем заряда и количеством газа.По словам разработчиков, программа предложит человеку наиболее оптимальные сочетания продуктов питания к определенным сортам вин. Coravin Model Eleven появится на рынках осенью этого года. Новинка получит стоимость 999 долларов США, что в переводе на российскую национальную валюту составляет примерно 57 тысяч рублей.