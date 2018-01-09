CES 2018: Представлен «умный штопор» для отрывания вина за 57 тысяч рублей

«Умный» штопор просто пробивает специальной иголкой дырку, через которую содержимое бутылки выливается в бокал. Освободившееся пространство в емкости заполняется аргоном. Это позволяет сохранить недопитое вино в отличном состоянии до следующего употребления. Вместе с устройством продается приложение Coravin Moments, позволяющее регулировать настройки аппарата. Владелец гаджета без труда сможет следить за уровнем заряда и количеством газа.
По словам разработчиков, программа предложит человеку наиболее оптимальные сочетания продуктов питания к определенным сортам вин. Coravin Model Eleven появится на рынках осенью этого года. Новинка получит стоимость 999 долларов США, что в переводе на российскую национальную валюту составляет примерно 57 тысяч рублей.