Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

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Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | CES 2018: Представлен «умный штопор» для отрывания вина за 57 тысяч рублей

CES 2018: Представлен «умный штопор» для отрывания вина за 57 тысяч рублей

Вчера, 17:40
На выставке электроники CES 2018 презентовали «интеллектуальный штопор», предназначенный для открывания бутылок вина. Устройство называется Coravin Model Eleven. Отличительной чертой приспособления является то, что пробка не удаляется из емкости.

CES 2018: Представлен «умный штопор» для отрывания вина за 57 тысяч рублей

 

«Умный» штопор просто пробивает специальной иголкой дырку, через которую содержимое бутылки выливается в бокал. Освободившееся пространство в емкости заполняется аргоном. Это позволяет сохранить недопитое вино в отличном состоянии до следующего употребления. Вместе с устройством продается приложение Coravin Moments, позволяющее регулировать настройки аппарата. Владелец гаджета без труда сможет следить за уровнем заряда и количеством газа.

По словам разработчиков, программа предложит человеку наиболее оптимальные сочетания продуктов питания к определенным сортам вин. Coravin Model Eleven появится на рынках осенью этого года. Новинка получит стоимость 999 долларов США, что в переводе на российскую национальную валюту составляет примерно 57 тысяч рублей.
Домбровский Сергей
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