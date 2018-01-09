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| | Microsoft выпустила "убийственное" обновление для компьютеров с процессорами AMD

Microsoft выпустила "убийственное" обновление для компьютеров с процессорами AMD

Вчера, 17:03
Представители корпорации Microsoft выпустили «убийственное» обновление для компьютеров на основе Windows. С его помощью должны были закрыться уязвимости Meltdown и Spectre, однако вместе с этим системы на основе процессоров AMD стали полностью отключаться. Патч был представлен 9 января.
 

Microsoft выпустила "убийственное" обновление для компьютеров с процессорами AMD

 

«Microsoft получала массу жалоб от обладателей чипсетов AMD. Пользователи сообщают, что после обновления безопасности операционной системы их компьютеры перестают включаться», - утверждает официальный представитель американской компании.
 
Корпорация уже занялась расследованием решения проблемы. В появлении оной на данный момент они обвиняют AMD и утверждают, что всем владельцам чипов данной компании следует обратиться на официальный сайт поддержки.
 
Как известно, упомянутые уязвимости Meltdown и Spectre позволяют читать любую память, что есть на компьютере, в том числе память ядра. Уязвимости массово атаковали процессоры Intel и AMD. Обе их обнаружили еще в середине прошлого года, однако патчи для выпуска выходить начали только в 2018 году.

Николай Офицеров
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