Microsoft выпустила "убийственное" обновление для компьютеров с процессорами AMD

Microsoft выпустила "убийственное" обновление для компьютеров с процессорами AMDВчера, 17:03
Представители Apple заявили о выпуске официального обновления для защиты своих устройств от существующей уязвимости под названием Spectre, о существовании
Компания Microsoft презентовала новые патчи для уязвимостей Meltdown и Spectre. Новинка несовместима с определенными антивирусами.
12 января корпорация Microsoft выпустила очередное обновление безопасности Patch Tuesday. Апдейт содержит исправления для собственных браузеровInternet