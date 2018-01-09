Корпорация Sony продала за период праздников почти 6 миллионов PlayStation 4

Японская корпорация Sony за период рождественских и новогодних праздников продала почти 6 миллионов игровых консолей собственного производства последнего поколения - PlayStation 4.

Валерия Голицына

И хотя это на 1,5 миллиона меньше, чем показатели праздников прошлого года, но общие показатели продажи компании за год выросли на 15 миллионов относительно 2016 года. За прошлый Новый год Sony продали 7,4 миллиона консолей PlayStation 4, но общий показатель продаж за год остановился на планке 60,2 миллионов приставок. А вот в ушедшем 2017 это показатель вырос до 74,4 миллионов.Помимо этого в 2017 году было продано 130 миллионов игр на консоли последнего поколения от японской корпорации. А только за период рождественских праздников – 59,2 миллиона игр.