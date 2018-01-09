Sony на выставке CES-2018 показала бюджетный смартфон Xperia L2

Новый бюджетный смартфон Xperia L2 на выставке CES-2018 показала японская компания Sony. На самом первом крупном техническом мероприятии 2018 года мобильное подразделение концерна показало ряд новинок, среди которых нашлось также место и данной модели.

В ыполнен смартфон Xperia L2 в современном дизайне и в отличие от старших моделей имеет пластиковый корпус. «Сердцем» для нового устройства стал процессор MediaTek MT6737T, а также 3 гигабайта оперативной памяти. На заднюю крышку новинки были помещены 13-мегапиксельная основная камера, а также сканер отпечатка пальца. На лицевой части разместилась фронтальная камера на 8 мегапикселей. Дисплей отображает картинку в формате HD (1280x720 пикселей).

Для хранения данных в бюджетной модели предусмотрено 32 гигабайта постоянной памяти, а также слот расширения формата microSD. Стоит также отметить, что Sony для своей новинки решили использовать современный USB Type-C порт и, к счастью, для многих юзеров решили оставить привычный разъем для наушников.

Николай Офицеров