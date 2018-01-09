Sony на выставке CES-2018 показала бюджетный смартфон Xperia L2

Sony на выставке CES-2018 показала бюджетный смартфон Xperia L2Сегодня, 14:30
Японская корпорация Sony объявила о начале приема предзаказов на флагманский смартфон Xperia XZ Premium, который выходит в новом цвете под названием «розовая
Компания Sony выпустила на мировой рынок новый бюджетный смартфон Xperia L1. При своей потрясающей дешевизне, он имеет отличные технические характеристики.
Смартфон Sony Xperia XA2 прошел сертификацию для продажи в США. Уже в ближайшее время японская фирма Sony представит свои мобильные новинки на выставке MWC