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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Sony на выставке CES-2018 показала бюджетный смартфон Xperia L2

Sony на выставке CES-2018 показала бюджетный смартфон Xperia L2

Сегодня, 14:30
Новый бюджетный смартфон Xperia L2 на выставке CES-2018 показала японская компания Sony. На самом первом крупном техническом мероприятии 2018 года мобильное подразделение концерна показало ряд новинок, среди которых нашлось также место и данной модели.
 

Sony на выставке CES-2018 показала бюджетный смартфон Xperia L2

 

Выполнен смартфон Xperia L2 в современном дизайне и в отличие от старших моделей имеет пластиковый корпус. «Сердцем» для нового устройства стал процессор MediaTek MT6737T, а также 3 гигабайта оперативной памяти. На заднюю крышку новинки были помещены 13-мегапиксельная основная камера, а также сканер отпечатка пальца. На лицевой части разместилась фронтальная камера на 8 мегапикселей. Дисплей отображает картинку в формате HD (1280x720 пикселей).
 
Для хранения данных в бюджетной модели предусмотрено 32 гигабайта постоянной памяти, а также слот расширения формата microSD. Стоит также отметить, что Sony для своей новинки решили использовать современный USB Type-C порт и, к счастью, для многих юзеров решили оставить привычный разъем для наушников.

Николай Офицеров
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