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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Американские разработчики изобрели робота для ленивых

Американские разработчики изобрели робота для ленивых

Сегодня, 14:15
Ещё одним полезным домашний девайсом на уровне с роботом-пылесосом и умным домом в скором времени станет и робот, который умеет складывать одежду.

Американские разработчики изобрели робота для ленивых

 

Идея такого стартапа пришла в голову калифорнийским разработчикам, которые считают, что складывание своей одежды занимает слишком много времени, и его можно было бы потратить с умом. Поэтому команды разработала робота, который в разных режимах работы сможет складывать и развешивать одежду в шкафу.

Стоимость изобретения будет относительно невысокой. Всего-лишь тысяча долларов – и вы навсегда сможете забыть о таком утомительном занятии, как раскладывание одежды. Массовое производство роботов планируется на середину 2018 года, когда компания сможет получить патент и найти достойное финансирование своей идеи.
Валерия Голицына
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