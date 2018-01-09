Американские разработчики изобрели робота для ленивых

Ещё одним полезным домашний девайсом на уровне с роботом-пылесосом и умным домом в скором времени станет и робот, который умеет складывать одежду.

Валерия Голицына

Идея такого стартапа пришла в голову калифорнийским разработчикам, которые считают, что складывание своей одежды занимает слишком много времени, и его можно было бы потратить с умом. Поэтому команды разработала робота, который в разных режимах работы сможет складывать и развешивать одежду в шкафу.Стоимость изобретения будет относительно невысокой. Всего-лишь тысяча долларов – и вы навсегда сможете забыть о таком утомительном занятии, как раскладывание одежды. Массовое производство роботов планируется на середину 2018 года, когда компания сможет получить патент и найти достойное финансирование своей идеи.