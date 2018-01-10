Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

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Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Министерство обороны России сделало выбор в пользу отечественных ОС

Министерство обороны России сделало выбор в пользу отечественных ОС

Сегодня, 02:30
В Минобороны решили раз и навсегда отказаться от операционной системы Windows корпорации Microsoft, сделав выбор в пользу ОС отечественного производства.

Министерство обороны России сделало выбор в пользу отечественных ОС

 

Выбор Министерства пал на ОС Astra Linux. Причиной такого выбора пресс-центр назвал надёжность и максимальную исполнительность функционала операционной системы, который подходит для основных целей министерства. Помимо этого, из соображений информационной безопасности и предупреждения утечки информации в минобороны провели конкурс среди 60 операционных систем отечественного производства.

Именно ОС Astra Linux оправдало все критерии необходимые для министерства обеспечивающего прямую безопасность государства. На данный момент у министерства уже есть заказ на более 50 тысяч лицензионных систем.
Валерия Голицына
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