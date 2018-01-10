Министерство обороны России сделало выбор в пользу отечественных ОС

В Минобороны решили раз и навсегда отказаться от операционной системы Windows корпорации Microsoft, сделав выбор в пользу ОС отечественного производства.

Валерия Голицына

Выбор Министерства пал на ОС Astra Linux. Причиной такого выбора пресс-центр назвал надёжность и максимальную исполнительность функционала операционной системы, который подходит для основных целей министерства. Помимо этого, из соображений информационной безопасности и предупреждения утечки информации в минобороны провели конкурс среди 60 операционных систем отечественного производства.Именно ОС Astra Linux оправдало все критерии необходимые для министерства обеспечивающего прямую безопасность государства. На данный момент у министерства уже есть заказ на более 50 тысяч лицензионных систем.