CES 2018: Xiaomi займется выпуском VR-шлема Oculus Go

В рамках ежегодной конференции CES в Лас-Вегасе представители проекта Oculus, которым владеет Facebook, поведали о том, что портативная версия VR-шлема будет производиться силами известной компании Xiaomi.

Александр Вест

Хьюго Барра, представляющий компанию Facebook на CES 2018, рассказал о том, что на территории Китая новинка будет иметь название Xiaomi Mi VR Standalone, а на международных рынках портативную модель шлема виртуальной реальности назовут более привычно - Oculus Go. Производством обеих версий шлема займётся компания Xiaomi. Также были раскрыты технические характеристики новинки. Стоит отметить, что в шлеме будут установлены матрицы с разрешением экранов в 2560х1440, а в качестве процессора в Oculus Go будет установлен современный Snapdragon 821 от Qualcomm.В зависимости от того, в каком регионе было приобретено устройство, контент будет загружаться в шлем из онлайн-сервисов Xiaomi, или же Oculus. Новинка должна появиться на рынке уже в нынешнем году по цене около 200 долларов.