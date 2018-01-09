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| | CES 2018: Xiaomi займется выпуском VR-шлема Oculus Go

CES 2018: Xiaomi займется выпуском VR-шлема Oculus Go

Сегодня, 13:35
В рамках ежегодной конференции CES в Лас-Вегасе представители проекта Oculus, которым владеет Facebook, поведали о том, что портативная версия VR-шлема будет производиться силами известной компании Xiaomi.

CES 2018: Xiaomi займется выпуском VR-шлема Oculus Go

 

Хьюго Барра, представляющий компанию Facebook на CES 2018, рассказал о том, что на территории Китая новинка будет иметь название Xiaomi Mi VR Standalone, а на международных рынках портативную модель шлема виртуальной реальности назовут более привычно - Oculus Go. Производством обеих версий шлема займётся компания Xiaomi. Также были раскрыты технические характеристики новинки. Стоит отметить, что в шлеме будут установлены матрицы с разрешением экранов в 2560х1440, а в качестве процессора в Oculus Go будет установлен современный Snapdragon 821 от Qualcomm.

В зависимости от того, в каком регионе было приобретено устройство, контент будет загружаться в шлем из онлайн-сервисов Xiaomi, или же Oculus. Новинка должна появиться на рынке уже в нынешнем году по цене около 200 долларов.
Александр Вест
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