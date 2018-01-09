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| | Телефоны Nokia заняли 8-е место в рейтинге самых популярных смартфонов в России

Телефоны Nokia заняли 8-е место в рейтинге самых популярных смартфонов в России

Сегодня, 13:00
Гаджеты финской компании Nokia посели 8-е место в рейтинге самых популярных смартфонов, покупаемых в России.

Телефоны Nokia заняли 8-е место в рейтинге самых популярных смартфонов в России

 

В РФ опубликовали список самых покупаемых смартфонов за прошлый год. Мало кто ждал попадание телефонов, ранее популярной, финской компании Nokia.

В Nokia уже давно заявляли о спаде интереса на продукцию компании. Флагманские смартфоны Lumia перешли в собственность Microsoft в 2014 году. В 2017 году компания решила полностью обновиться. Руководители запустили новый проект и выпустили модернизированный «неубиваемый» телефон Nokia 3310.

Как оказалось, обновление стратегии компании пришло на пользу. В России за 2017 год гаджетов с брендом Nokia продали около 57 тысяч единиц. Всего в стране было куплено более 2,2 миллионов смартфонов.
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