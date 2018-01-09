Новая дата представления LG G7 публике разочаровала весь мир

Пользователи и эксперты предполагали, что смартфон LG G7 представят публике на выставке CES 2018, но ожидания людей оказались напрасными. Презентация гаджета не состоится даже в феврале, пользователи увидят новинку только в марте.

Домбровский Сергей

LG G7 должен был стать первым мобильным устройством с процессором Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц. Именно этим он привлекал внимание специалистов и возможных покупателей. Люди с нетерпением ждали презентации устройства. Когда публика узнала о переносе даты презентации LG G7, то она разочаровалась, так как к этому времени выпустят гаджеты с передовым чипсетом Snapdragon 845 другие компании-разработчики и ажиотаж сойдет на нет. Новый смартфон корейского производителя покажут в марте этого года.LG G7 оснастят OLED-дисплеем, ОЗУ объемом 6 или 8 ГБ, постоянной памятью емкостью 64, 128 или 256 ГБ в зависимости от комплектации. Компания-разработчик обещает удивить пользователей множеством нововведений. По мнению экспертов, перенос даты презентации значительно снизит спрос на LG G7, так как интерес покупателей привлекало то, что телефон первым получит чипсет Snapdragon 845.