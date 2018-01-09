Разработчики показали нейросеть, создающую порно-ролики с лицами знаменитостей

Разработчики, «научившие» нейросеть заменять лица актрис в порнографических видеороликах, презентовали отдельную программу, которая может поместить выбранную звезду в любой понравившийся видеоролик.

Созданная система отбирает изображения выбранной знаменитости, взятые из открытых источников Google, а также анализирует видеоматериалы на популярном сервисе Youtube. После подготовительных процедур программа генерирует наиболее подходящие моменты исходных лиц знаменитостей и вставляет их в видеоролики, заменяя лица порноактрис. По заверениям разработчиков данной системы, их нейросеть использует алгоритмы машинного обучения с открытыми библиотеками Keras и TensorFlow.

Александр Вест

Также создатели десктопной версии программы заметили, что на скорость выполнения обработки видеоматериалов влияет мощность видеокарты в персональном компьютере. Выполнение подобной задачи на бюджетном ПК может занять до нескольких дней.