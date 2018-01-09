Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

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Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | На выставке CES 2018 MSI представила обновлённый ПК Trident 3 Arctic

На выставке CES 2018 MSI представила обновлённый ПК Trident 3 Arctic

Сегодня, 11:55
В рамках проведения очередной выставки CES, которая в этом году прошла в Лас-Вегасе, компания MSI представила обновлённый персональный компьютер под названием Trident 3 Arctic, сделанный с упором на игровой процесс.

На выставке CES 2018 MSI представила обновлённый ПК Trident 3 Arctic

 

Основными особенностью представленной обновлённой системы является охлаждение ПК с помощью технологии Silent Storm Cooling 2, обеспечивающую минимальный уровень шума при максимальном охлаждении всего компьютера. В обновлённой версии ПК обзавёлся флагманской видеокартой модели GeForce 1080 от Nvidia, а в качестве процессора был выбран чип от Intel восьмого поколения. Разработчики Trident 3 Arctic рассказали о поддержке Bluetooth версии 4.2, а также USB 3.1. Помимо этого система предусматривает и разъёмы HDMI.

Разработчики Trident 3 Arctic заявили о том, что данная система отлично подойдёт для игр, поддерживающих виртуальную реальность. В данный момент неизвестна дата старта продаж и цена новинки.
Александр Вест
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