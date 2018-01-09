На выставке CES 2018 MSI представила обновлённый ПК Trident 3 Arctic

Основными особенностью представленной обновлённой системы является охлаждение ПК с помощью технологии Silent Storm Cooling 2, обеспечивающую минимальный уровень шума при максимальном охлаждении всего компьютера. В обновлённой версии ПК обзавёлся флагманской видеокартой модели GeForce 1080 от Nvidia, а в качестве процессора был выбран чип от Intel восьмого поколения. Разработчики Trident 3 Arctic рассказали о поддержке Bluetooth версии 4.2, а также USB 3.1. Помимо этого система предусматривает и разъёмы HDMI.
Разработчики Trident 3 Arctic заявили о том, что данная система отлично подойдёт для игр, поддерживающих виртуальную реальность. В данный момент неизвестна дата старта продаж и цена новинки.