Apple выпустила обновление iOS для ликвидации уязвимости Spectre

Представители Apple заявили о выпуске официального обновления для защиты своих устройств от существующей уязвимости под названием Spectre, о существовании которой компания заявила еще на прошлой неделе.

В комментарии к вышедшему обновлению iOS 11.2.2 отмечается, что корпорация не раскрывает и не обсуждает вопросов, связанных с безопасностью, пока не было проведено официального расследования и не стали доступны апдейты, с помощью которых проблема может быть решена. Корпорация еще на прошлой неделе выступила с заявлением о том, что недавнее вскрытие уязвимостей со Spectre и AppStore затронуло все гаджеты, работающие на основе iOS. Также немалый ущерб был нанесен компьютерам Mac.

Для предотвращения использования уязвимости хакерами Apple советует своим юзерам загружать программное обеспечение исключительно из проверенных источников, таких как AppStore.

Meltdown и Spectre обладают возможностями на получение доступа к оперативной памяти компьютера и копированию защищенной информации, в том числе паролей и логинов. Apple отмечают также, что уже выпустили апдейты для повышения защиты от Meltdown.

Николай Офицеров