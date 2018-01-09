Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Мнения

Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

Сюжеты :

Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов
| | Apple выпустила обновление iOS для ликвидации уязвимости Spectre

Apple выпустила обновление iOS для ликвидации уязвимости Spectre

Сегодня, 11:09
Представители Apple заявили о выпуске официального обновления для защиты своих устройств от существующей уязвимости под названием Spectre, о существовании которой компания заявила еще на прошлой неделе.
 

Apple выпустила обновление iOS для ликвидации уязвимости Spectre

 

В комментарии к вышедшему обновлению iOS 11.2.2 отмечается, что корпорация не раскрывает и не обсуждает вопросов, связанных с безопасностью, пока не было проведено официального расследования и не стали доступны апдейты, с помощью которых проблема может быть решена. Корпорация еще на прошлой неделе выступила с заявлением о том, что недавнее вскрытие уязвимостей со Spectre и AppStore затронуло все гаджеты, работающие на основе iOS. Также немалый ущерб был нанесен компьютерам Mac.
 
Для предотвращения использования уязвимости хакерами Apple советует своим юзерам загружать программное обеспечение исключительно из проверенных источников, таких как AppStore.
 
Meltdown и Spectre обладают возможностями на получение доступа к оперативной памяти компьютера и копированию защищенной информации, в том числе паролей и логинов. Apple отмечают также, что уже выпустили апдейты для повышения защиты от Meltdown.

Николай Офицеров
Новости по теме
Microsoft выпустила обновления для уязвимостей Meltdown и Spectre
Microsoft выпустила обновления для уязвимостей Meltdown и Spectre

Компания Microsoft презентовала новые патчи для уязвимостей Meltdown и Spectre. Новинка несовместима с определенными антивирусами.

В Apple подтвердили критическую уязвимость своих устройств
В Apple подтвердили критическую уязвимость своих устройств

Как оказалось, iPhone, действительно, подвержены хакерским атакам. Американская компания Apple подтвердила критическую уязвимость своих устройств.

HP презентовала обновленный планшет Spectre x2
HP презентовала обновленный планшет Spectre x2

Компания HP презентовала обновленный планшет Spectre x2. Новинка появится в продаже уже в следующем месяце.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости