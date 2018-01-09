Акционеры Apple призвали компанию избавить детей от зависимости от iPhone

В связи с участившимися случаями возникновения зависимости от смартфонов у детей разных возрастов, акционеры всемирно известной компании Apple заявили о необходимости предотвращения появления подобного пагубного воздействия подобных устройств.

Александр Вест

В открытом письме, направленном компании Apple, представители компании Jana Partners CalSTRS заявили о том, что необходимо создать ряд условий, которые позволили бы бороться с распространением детской зависимости от смартфонов. По мнению составителей данного письма, тенденция по развитию подобной зависимости у детей различных возрастов приобрела нешуточный характер. В сообщении также говорится о том, что Apple, как одна из крупнейших мировых компаний, должна показать пример, уделяя внимание развитию, а также здоровью будущих поколений.В тексте открытого письма экспертам компании рекомендуется создать специальную комиссию, которая занялась бы разработкой улучшений для фирменного программного обеспечения, направленных на борьбу с детской зависимостью смартфонами.