Судебный иск подали на Google за дискриминацию белых мужчин

Очередной судебный иск подали на технического гиганта Google, в котором заявитель настаивает на том, что в корпорации промышляли дискриминацией белых мужчин. Автором иска стал бывший сотрудник компании.

Александр Вест

Заявитель иска решил представлять всех бывших и нынешних сотрудников корпорации, когда-либо испытавших притеснения относительно белой расы, принадлежности к мужскому полу, а также различных политических взглядов, которые стали камнем преткновения между ними и другими рабочими Google. В иске также указано, что сотрудники корпорации в попытке набора желаемого количества кандидатов, представляющих приоритетные меньшинства, а также женщин, устанавливали специальные квоты, противоречащие законодательству.Автором иска стал сотрудник по имени Джеймс Дамор, который потерял работу в корпорации. Также в иске участвует и Дэвид Гудмэн, проработавший в Google порядка трёх лет, также потерявший должность в компании.