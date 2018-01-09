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| | Судебный иск подали на Google за дискриминацию белых мужчин

Судебный иск подали на Google за дискриминацию белых мужчин

Сегодня, 08:59
Очередной судебный иск подали на технического гиганта Google, в котором заявитель настаивает на том, что в корпорации промышляли дискриминацией белых мужчин. Автором иска стал бывший сотрудник компании.

Судебный иск подали на Google за дискриминацию белых мужчин

 

Заявитель иска решил представлять всех бывших и нынешних сотрудников корпорации, когда-либо испытавших притеснения относительно белой расы, принадлежности к мужскому полу, а также различных политических взглядов, которые стали камнем преткновения между ними и другими рабочими Google. В иске также указано, что сотрудники корпорации в попытке набора желаемого количества кандидатов, представляющих приоритетные меньшинства, а также женщин, устанавливали специальные квоты, противоречащие законодательству.

Автором иска стал сотрудник по имени Джеймс Дамор, который потерял работу в корпорации. Также в иске участвует и Дэвид Гудмэн, проработавший в Google порядка трёх лет, также потерявший должность в компании.
Александр Вест
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