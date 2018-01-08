Компания Helite представила подушку безопасности для людей

Для человечества подушки безопасности в автомобилях уже давно стали незаменимой частью жизни, однако аналоги для людей это что-то весьма новое и пока еще уникальное. В ходе ежегодной выставки CES 2018, которая открыла для посетителей в Лас-Вегасе свои двери, французы из Helite представили новую разработку - пояс со встроенной подушкой безопасности, подобно той, что активно используется в транспортных средствах.

Уже на протяжении многих лет Helite занимаются созданием подушек безопасности, у которых могут быть самые разные формы и назначения: для пилотов небольших самолетов, мотоциклистов, а также любителей верховой езды. В этом же году также были анонсированы целиком новые типы подушек безопасности, которые предназначаются исключительно для любителей опасных хобби и экстремальных видов спорта.

Новинка весит не более килограмма и мгновенно реагирует на падение человека и разворачивает вокруг его талии надувную подушку безопасности. Даже самое быстрое падение человека, как установили ученые, занимает, в среднем, 400 миллисекунд.

Масса высокоточных гироскопов и акселерометров, установленных на Hip`Air, позволяют поясу определить начало падения спустя 200 миллисекунд, а последующее развертывание подушки занимает еще 80 миллисекунд. Этого вполне достаточно для того, чтобы максимально избегать серьезных травм таза и позвоночника, которые наиболее часто происходят с людьми во время занятий экстремальными видами спорта.

Николай Офицеров