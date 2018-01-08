Из-за скандала с уязвимостью процессоров возможна задержка выхода Android-смартфонов

На прошлой неделе был опубликован список уязвимых для хакеров процессоров. В перечень попал и Qualcomm Snapdragon 845, которым будут оснащены все Android-флагманы текущего года.

Виктория Озерова

Из-за скандала вокруг уязвимых для хакеров процессоров возможна задержка выхода смартфонов, на прошлой неделе появился соответствующий список. Пользователи опасаются, что новые флагманы окажутся незащищенными. В список попали процессоры Intel, AMD и ARM, а также продукты Spectre и Meltdown, среди которых оказался и Qualcomm Snapdragon 845. Производители чипов Qualcomm заявили, что работают над дополнительной защитой для нового поколения процессоров.Уже в этом месяце намечен релиз Samsung Galaxy S9 и S9+. В скором времени должны выйти LG G7, Xiaomi Mi 7, но в связи с последними событиями их релиз в намеченные сроки находится под угрозой. Возможно, производители задержат выход смартфонов.