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NASA обнаружило окаменелые останки червей на Марсе: Уоринг доказал существование инопланетян

От Редактора

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На Марсе найдены окаменелости живых существ.

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| | Из-за скандала с уязвимостью процессоров возможна задержка выхода Android-смартфонов

Из-за скандала с уязвимостью процессоров возможна задержка выхода Android-смартфонов

Вчера, 15:24
На прошлой неделе был опубликован список уязвимых для хакеров процессоров. В перечень попал и Qualcomm Snapdragon 845, которым будут оснащены все Android-флагманы текущего года.

Из-за скандала с уязвимостью процессоров возможна задержка выхода Android-смартфонов

 

Из-за скандала вокруг уязвимых для хакеров процессоров возможна задержка выхода смартфонов, на прошлой неделе появился соответствующий список. Пользователи опасаются, что новые флагманы окажутся незащищенными. В список попали процессоры Intel, AMD и ARM, а также продукты Spectre и Meltdown, среди которых оказался и Qualcomm Snapdragon 845. Производители чипов Qualcomm заявили, что работают над дополнительной защитой для нового поколения процессоров.

Уже в этом месяце намечен релиз Samsung Galaxy S9 и S9+. В скором времени должны выйти LG G7, Xiaomi Mi 7, но в связи с последними событиями их релиз в намеченные сроки находится под угрозой. Возможно, производители задержат выход смартфонов.
Виктория Озерова
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