LG на CES 2018 покажут новую модель проектора 4K UHD

В Лас-Вегасе был представлен первый компактный светодиодный проектор 4K UHD, который создала компания LG Electronics.

Модель проектора 4K UHD очень компактна, занимает мало места и отражает видео в отличном качестве. Сотрудники фирмы LG Electronics уверены, что в ближайшем будущем этот проектор будет на пике славы. Информация, когда выйдет девайс в реализацию, и сколько будет стоить, пока остается в секрете.Ранее стало известно, что LG строит планы на представление миру на CES-2018 скручивающийся как лист бумаги 65-дюймовый телевизор, с большим и гибким OLED-экраном. Мир высоких технологий не перестает нас удивлять.