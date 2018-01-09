Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

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Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | LG на CES 2018 покажут новую модель проектора 4K UHD

LG на CES 2018 покажут новую модель проектора 4K UHD

Сегодня, 06:40
В Лас-Вегасе был представлен первый компактный светодиодный проектор 4K UHD, который создала компания LG Electronics.


Модель проектора 4K UHD очень компактна, занимает мало места и отражает видео в отличном качестве. Сотрудники фирмы LG Electronics уверены, что в ближайшем будущем этот проектор будет на пике славы. Информация, когда выйдет девайс в реализацию, и сколько будет стоить, пока остается в секрете.

Ранее стало известно, что LG строит планы на представление миру на CES-2018 скручивающийся как лист бумаги 65-дюймовый телевизор, с большим и гибким OLED-экраном. Мир высоких технологий не перестает нас удивлять.
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