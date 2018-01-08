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| | Названы самые ожидаемые смартфоны 2018 года

Названы самые ожидаемые смартфоны 2018 года

Вчера, 23:30
Уже завтра, 9 января, в Лас-Вегасе откроется выставка СES. На мероприятии будут представлены смартфоны на новом мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 845, а также аппараты, которые в скором времени поступят в продажу.

Названы самые ожидаемые смартфоны 2018 года

 

В ближайшее время состоятся два важных события в сфере технологий. Первое из них – выставка СES – пройдет в Лас-Вегасе уже завтра. На ней пользователи надеются увидеть самые ожидаемые смартфоны этого года. Sony объявит о своей перезагрузке и, возможно, уже 9 января поклонники продуктов компании смогут насладиться Sony H8266 с мощнейшим процессором Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти для хранения данных и экраном в 5,5 дюймов.

Вторым этапом массовых презентаций смартфонов станет MWC – Всемирный мобильный конгресс в Барселоне, традиционно проходящий в конце февраля. На нем представят новинки Huawei, LG, Motorola, Nokia, Samsung и другие.
Виктория Озерова
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