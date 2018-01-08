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| | Honor 8 Pro получил первую тестовую прошивку Android Oreo

Honor 8 Pro получил первую тестовую прошивку Android Oreo

Вчера, 15:01
Представители сайта XDA Developers выступили с заявлением о том, что на базе Android Oreo вышла новая прошивка для Honor 8 Pro. Владельцам смартфона, которые принимают участие в тестировании, уже приходят уведомления, связанные с доступностью сборки на данный момент.
 

Honor 8 Pro получил первую тестовую прошивку Android Oreo

 

Впрочем, далеко не все смогли обновиться до Android Oreo. Пользователи отметили, что апдейт распространяется чрезвычайно медленно даже среди участников программы бета-тестирования. Месяц назад Honor выступили с заявлением о том, что все топовые смартфоны обновятся до Android Oreo. Официальная прошивка на базе 8-й версии Android должна была стать доступной уже к концу 2017-го года, но тестирование прошло с некой задержкой.
 
Стоит напомнить, что Huawei объявляли о начале работы над собственной прошивкой на базе Oreo для флагманов. Буквально на этой неделе стало известно, что программа бета-тестирования новой версии началась в Румынии и касалась она прошлогодних P10 и P10 Plus. Для обновления смартфона необходимо было установить специальное приложения и уже после ожидать заветного уведомления.

Николай Офицеров
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