Электронная валюта Tron побила все рекорды роста, взлетев почти на 13 тысяч процентов. И хотя ещё месяц назад о такой криптовалюте знал исключительно узкий круг майнеров, но сейчас электронная монета побила все рейтинги роста своих аналогов, преодолев отметку в 12755% всего лишь за один месяц.

Валерия Голицына

Tron заняла позицию на отметке 0,27 доллара за одну монету. И хотя этот показатель мизерно мал, для того, что бы составить конкуренцию «акулам» майнинга вроде Bitcoin и Etherium, но такой высокий коэффициент роста делает Tron весьма перспективным вложением для будущего.Аналитики отмечают, что криптовалюта не останавливается в росте и продолжает набирать обороты, обгоняя своих конкурентов вроде Лайткоина и Монрео. Помимо этого, разработчик криптовалюты Tron анонсировал заключение договора с одной из самых знаменитых технологических корпораций мира и это предзнаменует ещё больший рост электронной валюты.