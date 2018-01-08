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От Редактора

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| | Электронная валюта Tron побила все рекорды роста, взлетев почти на 13 тысяч процентов

Электронная валюта Tron побила все рекорды роста, взлетев почти на 13 тысяч процентов

Вчера, 22:20
Электронная валюта Tron побила все рекорды роста, взлетев почти на 13 тысяч процентов. И хотя ещё месяц назад о такой криптовалюте знал исключительно узкий круг майнеров, но сейчас электронная монета побила все рейтинги роста своих аналогов, преодолев отметку в 12755% всего лишь за один месяц.

Электронная валюта Tron побила все рекорды роста, взлетев почти на 13 тысяч процентов

 

Tron заняла позицию на отметке 0,27 доллара за одну монету. И хотя этот показатель мизерно мал, для того, что бы составить конкуренцию «акулам» майнинга вроде Bitcoin и Etherium, но такой высокий коэффициент роста делает Tron весьма перспективным вложением для будущего.

Аналитики отмечают, что криптовалюта не останавливается в росте и продолжает набирать обороты, обгоняя своих конкурентов вроде Лайткоина и Монрео. Помимо этого, разработчик криптовалюты Tron анонсировал заключение договора с одной из самых знаменитых технологических корпораций мира и это предзнаменует ещё больший рост электронной валюты.
Валерия Голицына
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