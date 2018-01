Эксперты рассказали, в чем разница между смартфонами iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus

Многие пользователи до сих пор не понимают, чем отличаются между собой новые смартфоны компании Apple. Эксперты издания Forbes рассказали, в чем же разница между iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.

Светлана Славянская

Несмотря на то, что iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X используют одни и те же функции, между ними существует огромная разница. В первую очередь это дисплеи, если , iPhone 8 и iPhone 8 Plus используют экраны LCD, то iPhone X оснащен современным OLED-дисплеем. Смартфон iPhone 8 имеет аккумулятор емкостью 1821 мАч, iPhone 8 Plus - 2675 мАч, а IPhone X - 2716 мАч.Смартфон iPhone X имеет 5,8-дюймовый формат, аппарат iPhone 8 оснащен 4,7-дюймовым форматом, а увеличенная версия iPhone 8 Plus имеет 5,5-дюймовый формат. Также отличается и стоимость смартфонов: iPhone X - 64GB ($ 999), 256GB ($ 1,149), смартфон iPhone 8 - 64 ГБ ($ 699), 256 ГБ ($ 849) и устройство iPhone 8 Plus - 64 ГБ ($ 799), 256 ГБ ($ 949).