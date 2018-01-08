Acer выпустила самый тонкий в мире ноутбук Swift 7

С каждым днем привычные нам гаджеты становятся тоньше, производительнее и привлекательнее по дизайну. Однако, некоторые компании всегда планируют быть впереди остальных конкурентов. Именно поэтому представители Acer представили самый тонкий на планете ноутбук Swift 7.

Обновленная модель может похвастать дисплеем на 14 дюймов, а также процессором семейства Intel Kabe Lake-Y. Устройство имеет внутри процессор Intel Core i7-7Y75, к нему прилагается 8 гигабайт оперативной памяти. Помимо этого, на ноутбуке также присутствует SSD-хранилище, которое передает информацию через интерфейс типа PCIe. Объем накопителя составляет 256 гигабайт. В качестве дисплея представлена IPS-матрица на 14 дюймов, которая обладает параметрами воспроизведения картинки типа Full HD.

Дисплей Acer Swift 7 оснащен защитным стеклом Corning Gorilla Glass. Данная защита нанесена также на тачпад. В ноутбуке имеется также датчик отпечатка пальца, и он всячески поддерживает взаимодействие пользователя и системы через Windows Hello.

Массовая реализация Acer Swift 7 в Северной Америке начинается с марта 2018 года и обойдется желающим в 1699 долларов. Если же говорить об остальных рынках, то там он появится на месяц позже и стоить будет уже 1699 евро.

Николай Офицеров