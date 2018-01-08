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| | Acer выпустила самый тонкий в мире ноутбук Swift 7

Acer выпустила самый тонкий в мире ноутбук Swift 7

Сегодня, 11:19
С каждым днем привычные нам гаджеты становятся тоньше, производительнее и привлекательнее по дизайну. Однако, некоторые компании всегда планируют быть впереди остальных конкурентов. Именно поэтому представители Acer представили самый тонкий на планете ноутбук Swift 7.
 

Acer выпустила самый тонкий в мире ноутбук Swift 7

 

Обновленная модель может похвастать дисплеем на 14 дюймов, а также процессором семейства Intel Kabe Lake-Y. Устройство имеет внутри процессор Intel Core i7-7Y75, к нему прилагается 8 гигабайт оперативной памяти. Помимо этого, на ноутбуке также присутствует SSD-хранилище, которое передает информацию через интерфейс типа PCIe. Объем накопителя составляет 256 гигабайт. В качестве дисплея представлена IPS-матрица на 14 дюймов, которая обладает параметрами воспроизведения картинки типа Full HD.
 
Дисплей Acer Swift 7 оснащен защитным стеклом Corning Gorilla Glass. Данная защита нанесена также на тачпад. В ноутбуке имеется также датчик отпечатка пальца, и он всячески поддерживает взаимодействие пользователя и системы через Windows Hello.
 
Массовая реализация Acer Swift 7 в Северной Америке начинается с марта 2018 года и обойдется желающим в 1699 долларов. Если же говорить об остальных рынках, то там он появится на месяц позже и стоить будет уже 1699 евро.

Николай Офицеров
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