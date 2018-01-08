В Сингапуре разработали устройство, которое продлевает жизнь смартфонов

Профессор НТУ Рашид Язами заявил, что разработал уникальное устройство, которое может продлить жизнь не только смартфонам, но даже и электромобилям. Технология является безвредной для окружающей среды.

Светлана Славянская

Научный сотрудник технологического университета Наньян 64-летний Рашид Язами рассказал, что разработал революционную технологию, которая поможет сохранить жизнь современным смартфонам. Изобретение требует добавления третьего электрода поверх двух полюсов в типичных литиевых батареях. Этот третий компонент используется для слива остаточных ионов лития в одном из полюсов, который вызывает разрядку батареи. Таким образом, батарея может быть восстановлена до 95% от ее первоначальной емкости.Профессор утверждает, что его изобретение наибольший потенциал будет иметь в электромобилях. «Люди не меняют свои автомобили так часто, как смартфоны. Некоторые меняют телефон каждые два года, а автомобиль с новым изобретением может прослужить больше 10 лет», - сказал профессор Язами.