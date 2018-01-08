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| | Apple намерены менять батареи iPhone с двукратной скидкой в 2018 году

Apple намерены менять батареи iPhone с двукратной скидкой в 2018 году

Сегодня, 09:57
Представители американской компании Apple в 2018 году намерены производить замену устаревших аккумуляторов на iPhone с двукратной скидкой. Соответствующая акция должна существенно увеличить лояльность клиентов после произошедшего скандала с намеренным замедлением работы старых аппаратов, в котором были замешаны купертиновцы.
 

Apple намерены менять батареи iPhone с двукратной скидкой в 2018 году

 

Предоставляться соответствующие льготы будут владельцам всех гаджетов iPhone 6/6s и iPhone SE. Информируют об этом сотрудники западных порталов. Для данной категории клиентов была разработана процедура по замене аккумуляторной батареи, которая обойдется лишь в 29 долларов вместо ранее заявленных 79. Скидка таким образом достигает более чем 50%.
 
Эксперты признаются, что льготная акция на устаревшие аккумуляторы - это вынужденное мероприятие, ведь медиа-магнату не остается ничего, кроме как приносить своим клиентам извинения за преднамеренное занижение работы iPhone. Против Apple уже зафиксировано несколько десятков исков различной степени важности и размера требуемой компенсации.
 
Корпорация при этом продолжает настаивать на том, что намеренное понижение скорости работы гаджета следует связывать не со злостным намерением со стороны компании, а с устаревшими батареями.

Николай Офицеров
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