Авторы Destiny 2 кардинально изменили игру

Создатели Destiny 2 в полной мере смогли изменить игру. Для этого им понадобилось совсем немного времени.

Никита Готский

Сотрудники компании Bungie, которая создают компьютерные игры, в настоящее время занимается изменением фрагментов игры Destiny 2, при том, что анонсирование разработки проекта состоялось еще осенью 2014 года. Полная модернизация игрового проекта связывается с назначением двумя годами прежде генеральным директором студии Люка Смита, который до этого трудился над созданием дополнения к первому эпизоду The Taken King. Инициировала появление платежей стала сама компания. Издатели из Activision не имеют к этому никакого отношения.Презентация игры Destiny 2 состоялась в начале сентября прошедшего года. Ее версия для персональных компьютеров вышла в конце октября того же года.