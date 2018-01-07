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| | Авторы Destiny 2 кардинально изменили игру

Авторы Destiny 2 кардинально изменили игру

Вчера, 22:00
Создатели Destiny 2 в полной мере смогли изменить игру. Для этого им понадобилось совсем немного времени.

Авторы Destiny 2 кардинально изменили игру

 

Сотрудники компании Bungie, которая создают компьютерные игры, в настоящее время занимается изменением фрагментов игры Destiny 2, при том, что анонсирование разработки проекта состоялось еще осенью 2014 года. Полная модернизация игрового проекта связывается с назначением двумя годами прежде генеральным директором студии Люка Смита, который до этого трудился над созданием дополнения к первому эпизоду The Taken King. Инициировала появление платежей стала сама компания. Издатели из Activision не имеют к этому никакого отношения.

Презентация игры Destiny 2 состоялась в начале сентября прошедшего года. Ее версия для персональных компьютеров вышла в конце октября того же года.
Никита Готский
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