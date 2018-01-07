Создатели Star Citizen ответят на иск Crytek

Авторы Star Citizen намерены ответить на иск в суд от Crytek. Причиной тяжбы является нарушение авторских прав и условий договора.

Никита Готский

Ранее компания Cloud Imperium Games, создавшая Star Citizen, получила приглашение в суд от Crytek за нарушение правил контракта и авторских прав. Лишь недавно студия вспомнила про иск и опубликовала договор, снимающий все требования и вопросы по данному делу.По имеющимся данным, Cloud Imperium обладала правами на разработку одной игры на движке CryEngine, а не на двух, когда речь шла о шутере Squadron 42. Помимо того, авторы игры якобы нарушили соглашение, переменив движок собственного проекта на Amazon Lumberyard.Принимая во внимание полученные сведения, права на применение CryEngin получил проект, описанный как Space Citizen, а также Squadron 42. Разработчики при этом имеют права сменить название игры. Необходимо отметить, что пункты контракта не распространяются на иные игровые ресурсы, сконструированные на основе иных движков.