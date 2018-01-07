Звезда Табби продолжает «неправильно» мерцать: Учёные усомнились в обитаемости созвездия Лебедя

Мнения

Звезда Табби продолжает «неправильно» мерцать: Учёные усомнились в обитаемости созвездия Лебедя

Учёные опровергли наличие сферы Дайсона.

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

От Редактора

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

Климатическая «бомба» в США предвестник апокалипсиса?

Сюжеты :

Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих
| | Создатели Star Citizen ответят на иск Crytek

Создатели Star Citizen ответят на иск Crytek

Вчера, 21:55
Авторы Star Citizen намерены ответить на иск в суд от Crytek. Причиной тяжбы является нарушение авторских прав и условий договора.

Создатели Star Citizen ответят на иск Crytek

 

Ранее компания Cloud Imperium Games, создавшая Star Citizen, получила приглашение в суд от Crytek за нарушение правил контракта и авторских прав. Лишь недавно студия вспомнила про иск и опубликовала договор, снимающий все требования и вопросы по данному делу.

По имеющимся данным, Cloud Imperium обладала правами на разработку одной игры на движке CryEngine, а не на двух, когда речь шла о шутере Squadron 42. Помимо того, авторы игры якобы нарушили соглашение, переменив движок собственного проекта на Amazon Lumberyard.

Принимая во внимание полученные сведения, права на применение CryEngin получил проект, описанный как Space Citizen, а также Squadron 42. Разработчики при этом имеют права сменить название игры. Необходимо отметить, что пункты контракта не распространяются на иные игровые ресурсы, сконструированные на основе иных движков.
Никита Готский
Новости по теме
Создатели Crysis судятся c авторами Star Citizen
Создатели Crysis судятся c авторами Star Citizen

Студия Crytek, создавшая игру Crysis, подала в суд на Cloud Imperium Games, за то, что они нарушили условия соглашения между компаниями.

Разработчики игры Star Citizen собрали более $160 миллионов
Разработчики игры Star Citizen собрали более $160 миллионов

Космический симулятор Star Citizen обновил собственный рекорд по количеству собранных средств на разработку игры. Сообщается, что на разработку игры было

В Star Citizen каждый желающий может бесплатно опробовать новую версию
В Star Citizen каждый желающий может бесплатно опробовать новую версию

Известная студия Cloud Imperium Games сделала объявление о том, что каждый желающий в течение следующей недели может опробовать новую версию космосимулятора

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости