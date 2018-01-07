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| | Смартфон Samsung Galaxy S9+ получит 512 Гб встроенной памяти

Смартфон Samsung Galaxy S9+ получит 512 Гб встроенной памяти

Вчера, 19:44
Смартфон Samsung Galaxy S9+ может выйти с большим объемом встроенной памяти. Вероятный уровень емкости 512 Гб.

Смартфон Samsung Galaxy S9+ получит 512 Гб встроенной памяти

 

Сотрудники южнокорейского гиганта собрались порадовать своих клиентов новым гаджетом Galaxy S9+ с объемом собственной памяти, которая будет больше, нежели в топ-версии iPhone X с 256 Гб. Согласно имеющимся данным, компания выпустит смартфон в версиях с 6/64 ГБ, 6/128 ГБ и 6/256 ГБ встроенной памяти. Информаторы знакомые с производством устройства, сообщают, что в продаже появится и уникальная модель с 6 Гб "оперативки" и 512 Гб внедренной памяти.

Купить смартфоны Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ потребители из разных государств сумеют только в отдельных модификациях. Иначе говоря, на территории России появятся только базовые модификации, это объясняется тем, что отечественные клиенты смогут отдать за смартфоны более 50 тысяч рублей за единицу, тогда как а топ-модели придется отдать 80 000 рублей.
Никита Готский
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