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| | В компьютерах на базе Intel обнаружили «дыру» с 1995 года

В компьютерах на базе Intel обнаружили «дыру» с 1995 года

Вчера, 19:28
Эксперты в области кибербезопасности корпорации Google нашли в компьютерных микропроцессорах производства компании Intel «бреши», через которые хакеры могут похитить конфиденциальные сведения. Эксперты обнаружили минимум две «дыры».

В компьютерах на базе Intel обнаружили «дыру» с 1995 года

 

Одна из уязвимостей имеет место быть в процессорах, выпущенных с 1995 года. Кибервзломщики могут воспользоваться этим дефектом защиты, чтобы получить доступ к памяти всего компьютера, который работает на чипе Intel. Как результат - открывается доступ к данным и появляется возможность их хищения.

Существует еще один дефект: данная брешь имеется не только в интеловских чипсетах, но и в процессорах, произведенных компаниями AMD и ARM. Отмечается, что производители ПО выпустили серию обновлений, чтобы устранить изъяны в системе защиты. К такому шагу прибегла и корпорация Microsoft. Однако выпущенные обновления снизили производительность процессоров почти на треть.

В Apple и Google проинформировали о работе над дополнительной защитой систем от вероятных атак кибервзломщиков. При этом представители «яблочной» корпорации предупредили, что их обновления на скорость работы ПК и смартфонов не повлияют.
Дарья Светозарова
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