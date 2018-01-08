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| | Немецкие инженеры создали андроида, который сможет колонизировать Марс

Немецкие инженеры создали андроида, который сможет колонизировать Марс

Сегодня, 07:20
Немецкие инженеры завершили проект по созданию андроида, который сможет основать колонию на Марсе. Андроида назвали Джастин. Этот механизм уникален тем, что может самостоятельно принимать большинство решений.

Немецкие инженеры создали андроида, который сможет колонизировать Марс

 

Внешний дизайн делает робота похожим на кентавра. Верхняя часть у него антропоморфная, а нижняя часть – это четырехколесное шасси. Инженеры пояснили, что так Джастину будет удобнее передвигаться. Его предназначение – помочь колонизаторам освоить Марс.

В перечень функций андроида входит способность ремонтировать предметы, умение фотографировать и пересылать фотографии. Отмечается, что Джастин очень ловкий робот – он способен ловить предметы на лету. Помимо этого, для него не составит труда принести чай или кофе собственного приготовления.

Джастин был спроектирован еще 12 лет назад. Тогда же его впервые представили публике. Уже в то время он мог выполнять ремонтные работы и делать фото. Однако последние годы робот «поумнел» - конструкторы наделили его искусственным интеллектом.
Дарья Светозарова
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