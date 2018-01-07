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| | В Facebook обнаружена новая уязвимость

В Facebook обнаружена новая уязвимость

Вчера, 17:32
Из-за Facebook рекламодатели теперь могут узнать номер телефона из-за ошибки разработчиков. Всё это заложено в таргетинговой системе, уточняют пользователи соцсети.

В Facebook обнаружена новая уязвимость

 

В конце мая 2017 года разработчики Facebook узнали о данной проблеме, однако только к декабрю она была решена. Те пользователи, которые обнаружили уязвимость получили по 5 тысяч долларов. Стоит отметить, что после этого появился другой баг. Он заключается в том, что при создании рекламного объявления в кабинете рекламодателя социальная сеть требует номер телефона.

На него должен прийти код, который в дальнейшем используется для отслеживания статуса подачи заявки. Несмотря на защиту от хакеров, при создании рекламы пользователь входит в кабинет с множеством других пабликов или же сообществ, владельцы которых указывали номера телефонов. В исходном коде рекламного кабинета можно отследить, кто и когда подал заявку, а также его номер телефона. Разработчики сообщили, что проблема будет устранена в ближайшее время.
Вещий Олег
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