В Facebook обнаружена новая уязвимость

Из-за Facebook рекламодатели теперь могут узнать номер телефона из-за ошибки разработчиков. Всё это заложено в таргетинговой системе, уточняют пользователи соцсети.

Вещий Олег

В конце мая 2017 года разработчики Facebook узнали о данной проблеме, однако только к декабрю она была решена. Те пользователи, которые обнаружили уязвимость получили по 5 тысяч долларов. Стоит отметить, что после этого появился другой баг. Он заключается в том, что при создании рекламного объявления в кабинете рекламодателя социальная сеть требует номер телефона.На него должен прийти код, который в дальнейшем используется для отслеживания статуса подачи заявки. Несмотря на защиту от хакеров, при создании рекламы пользователь входит в кабинет с множеством других пабликов или же сообществ, владельцы которых указывали номера телефонов. В исходном коде рекламного кабинета можно отследить, кто и когда подал заявку, а также его номер телефона. Разработчики сообщили, что проблема будет устранена в ближайшее время.