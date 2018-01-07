В Сети презентовали первый египетский смартфон Nile X

Египетская компания Silicon Industries на днях презентовала свой первый смартфона, теперь Nile X готов для предварительного заказа. Официально в продаже смартфон появится во второй половине января.





Президент SICO Мохамед Салем проинформировал, что в колл-центр поступило уже десятки тысяч звонков от пользователей, которые хотят забронировать новый телефон или узнать о его цене, характеристиках и доступности в других странах.

Светлана Славянская

Официальные представители SICO Egypt сообщили, что окрыли горячие линии, по которым можно сделать предварительный заказ смартфона Nile X не только для жителей Египта, но и всех стран мира. Стоимость первого египетского смартфона составляет 4200 евро. Компания заявила, что у клиентов, которые предварительно заказывают телефон, будет приоритет для получения первой партии.