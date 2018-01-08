Составлен рейтинг технологических трендов 2018 года

После составления списка самых востребованных технологических трендов ушедшего года, эксперты и аналитики, попытались составить приблизительный список самых интересных разработок, которые будут популярны в 2018 году.

Валерия Голицына

Первое место, конечно же, занял Bitcoin и криптовалюты в целом. Аналитики считают, что 2018 год знаменует законодательную легализацию оборота электронных валют во множестве государств. Также общий фон роста стоимости криптовалют на биржах предвещает обострение интереса к этой отрасли. Второе место эксперты отдали искусственному интеллекту, который набирает не менее стремительный оборот развития и не перестаёт удивлять любителей высоких технологий изо дня в день. Как ни прискорбно, но третье место получили фейковые новости, которые также становятся невероятно популярны. Аналитики предполагают, что в скором времени пользователи не смогут отличить подлинную новость от лживой.Остальные места в рейтинге эксперты распределили между бытовыми высокими технологиями в роде «умного дома» и распространения 5G покрытия по всей планете.