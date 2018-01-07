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| | В Сеть выложили рендеры Samsung Galaxy Note 10

В Сеть выложили рендеры Samsung Galaxy Note 10

Сегодня, 13:49
В Сеть попали первые рендеры Samsung Galaxy Note 10. Они стали достоянием гласности благодаря блогеру Бенджамину Гескину, который в соцести Twitter продемонстрировал свое видение дизайна будущего флагмана компании Samsung на своем аккаунте.

В Сеть выложили рендеры Samsung Galaxy Note 10

 

Блогер выложил в интернет рендеры нового гаджета, который, по предположению экспертов, появится в продаже не ранее 2020 года. Если верить моделям, представленным на аккаунте Гескина, новое устройство будет иметь безрамочный экран, напоминающий дисплей «яблочного» конкурента десятого поколения. Согласно инсайдерской информации, на задней крышке смартфона будет размещаться двойная вертикальная камера. Подобный фотомодуль уже использовался в девятой модели S-класса и в плюсовой версии. Отличать новый девайс от предшественников будет размещение сканера отпечатка пальца. Он будет интегрирован не в заднюю панель телефона, а в нижнюю часть дисплея.

По мнению специалистов, представленные блогером модели весьма похожи на то, что представят корейские производители через пару лет. Они подтвердили, что Qualcomm и Synaptics действительно прощупывают это направление и Samsung Galaxy Note 9, который также еще не вышел, уже разрабатывается с дактилосканером внизу экрана. Вместе с тем, специалисты советуют поменьше доверять рендерам, поскольку их создают на основании слухов, зачастую ничем не подкрепленных.
Дарья Светозарова
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