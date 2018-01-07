Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Мнения

Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

От Редактора

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

Климатическая «бомба» в США предвестник апокалипсиса?

Сюжеты :

Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой
| | Аналитики рассказали, что ожидать от Apple в 2018 году

Аналитики рассказали, что ожидать от Apple в 2018 году

Сегодня, 11:41
Некоторые американские аналитики думают, что Apple может стать первой компанией, которая в 2018 году достигнет отметки в 1 триллион долларов в рыночной капитализации, что на 14% больше, чем сейчас. Эксперты рассказали, что может привести к росту акций в 2018 году.

Аналитики рассказали, что ожидать от Apple в 2018 году

 

Аналитики из США представили краткий обзор некоторых новых продуктов и услуг, которые можно ожидать от Apple в 2018 году. В первую очередь компания из Купертино планирует выпустить свой первый домашний динамик HomePod. Также Apple выпустит беспроводную зарядную площадку AirPower. Устройство еще не готово, но разработчики заявили, что оно будет работать только с тремя iPhonе, такими как iPhone 8, 8 Plus и X.

В сентябре 2018 года пользователи снова увидят модельный ряд новых моделей iPhone. Компания Apple выпустит большое обновление для ряда других продуктов. Разработчики будут работать над тем, чтобы интегрировать некоторые из новых технологий, таких как Face ID, в другие модели iPhone.
Светлана Славянская
Новости по теме
Apple усовершенствует
Apple усовершенствует "идеальный" Face ID в этом году

Аналитики TrendForce уверены, что Apple в этом году ожидает большой успех и немалые доходы. Эксперты предсказывают усовершенствование главных функций

В 2018 году стоит ожидать появления сразу трех моделей Iphone
В 2018 году стоит ожидать появления сразу трех моделей Iphone

Японская компания Nomura заявила, что в 2018 году компания Apple выпустит сразу три модели Iphone.

Компания Apple в 2018 году выпустит три наследника iPhone X
Компания Apple в 2018 году выпустит три наследника iPhone X

Компания Apple в 2018 году выпустит сразу три «наследника» флагмана этого сезона iPhone X, об этом сообщают аналитики. Согласно данным экспертов, один из

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости