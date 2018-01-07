Аналитики рассказали, что ожидать от Apple в 2018 году

Некоторые американские аналитики думают, что Apple может стать первой компанией, которая в 2018 году достигнет отметки в 1 триллион долларов в рыночной капитализации, что на 14% больше, чем сейчас. Эксперты рассказали, что может привести к росту акций в 2018 году.

Светлана Славянская

Аналитики из США представили краткий обзор некоторых новых продуктов и услуг, которые можно ожидать от Apple в 2018 году. В первую очередь компания из Купертино планирует выпустить свой первый домашний динамик HomePod. Также Apple выпустит беспроводную зарядную площадку AirPower. Устройство еще не готово, но разработчики заявили, что оно будет работать только с тремя iPhonе, такими как iPhone 8, 8 Plus и X.В сентябре 2018 года пользователи снова увидят модельный ряд новых моделей iPhone. Компания Apple выпустит большое обновление для ряда других продуктов. Разработчики будут работать над тем, чтобы интегрировать некоторые из новых технологий, таких как Face ID, в другие модели iPhone.