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| | Компания Smartron презентовала бюджетный смартфон за 9 000 рублей

Компания Smartron презентовала бюджетный смартфон за 9 000 рублей

Сегодня, 09:57
Индийская компания Smartron обновила свою бюджетную линейку смартфонов новыми устройствами, стоимость которых на российском рынке составит около 9 000 рублей. Об этом сообщают иностранные источники.

Компания Smartron презентовала бюджетный смартфон за 9 000 рублей

 

Индийский производитель оригинального оборудования (OEM) Smartron настроен на обновление своей бюджетной линейки смартфонов новым устройством, стоимость которого составит около 10 000 местных рупий. Источники сообщили, что новое устройство будет оснащено мамонтовой батареей емкостью 5000 мАч и будет доступно исключительно на Flipkart. Устройство будет оснащено металлическим корпусом с внутренней памятью 32 ГБ, с возможностью расширения до 128 ГБ.

В прошлом году компания запустила платформу IoT с искусственным интеллектом под названием «tronX». Компания Smartron также нацелена на партнерство с другими брендами в сегментах рынка для проектирования новых устройств.
Светлана Славянская
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