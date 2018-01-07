BLUBOO представит более дешёвый аналог Xiaomi Mi Mix 2

BLUBOO представит более дешёвый аналог Xiaomi Mi Mix 2Сегодня, 09:39
Китайская технологическая компания BLUBOO анонсировала выход на рынок нового смартфона S8 Plus, который является усовершенствованной версией своего
О смартфоне Bluboo S8 появилась новая информация в Сети. Гаджет на процессоре MediaTek Helio начнет продаваться уже совсем скоро, по словам разработчиков это
В сети появилась информация, что китайская компания Bluboo планирует выпустить смартфон с четырьмя камерами. Сообщается, что два двойных модуля будут