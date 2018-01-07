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| | BLUBOO представит более дешёвый аналог Xiaomi Mi Mix 2

BLUBOO представит более дешёвый аналог Xiaomi Mi Mix 2

Сегодня, 09:39
Китайская фирма-разработчик BLUBOO представит более дешёвый аналог Xiaomi Mi Mix 2. Как сообщает «Версия Инфо», там будут похожие характеристики, а цена не превысит 100 долларов.

BLUBOO представит более дешёвый аналог Xiaomi Mi Mix 2

 

В настоящее время на официальном ресурсе фирмы информация о смартфоне минимальна, однако и её оказалось достаточно, чтобы специалисты по мобильным технологиям начали видеть в BLUBOO D5 большое будущее на рынке смартфонов. Гаджет может быть красным, синим или чёрным. Диагональ экрана – 5,5 дюймов, разъёмы – USB OTG и миниджек.

Эксперты отмечают, что больше всего потребителей может привлечь цена, поскольку большинство ищет именно недорогой смартфон с максимальным набором полезных характеристик. Больше информации о гаджете может появиться на официальном ресурсе в ближайшее время.

Ирина Летинская
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